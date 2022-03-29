AB yetkilisinden Kovid-19 uyarısı: Salgın devam ediyor

AB yetkilisinden Kovid-19 uyarısı: Salgın devam ediyor

Kyriakides, AB sağlık bakanlarının Ukrayna savaşının sağlık boyutunu ele aldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanların Ukraynalı yetişkin ve çocuklara yönelik Kovid-19 dahil çeşitli hastalıklara karşı aşılama ihtiyacını tartıştığını belirten Kyriakides, AB'nin Ukraynalı mülteciler için yeterli aşıya sahip olduğunu belirtti.

Kyriakides, AB nüfusunun yüzde 72'sinden fazlasının tam aşılandığını, yüzde 52'sinin takviye doz aldığını ancak 100 milyondan fazla Avrupalının hala aşılanmadığını veya yalnızca kısmen aşılandığını ifade etti.

Bu durumun Ukraynalı mültecilerin gelişiyle yeni bir krize yol açabileceği uyarısında bulunan Kyriakides, bazı üye ülkelerde enfeksiyonların yeniden yükselişte olduğunu vurguladı.

Kyriakides, salgının henüz bitmediğine ve çoğu AB ülkesinin endemi aşamasına geçerek kısıtlamaları kaldırdığına işaret ederek, "Rahatlamaya yer yok." dedi.