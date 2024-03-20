AB'den Ukrayna fonundan 4,5 milyar euroluk ilk ödeme

AB, yeni Ukrayna fonundan 4,5 milyar euroluk ilk ödemeyi yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantılarının 9'uncusu yapıldı.

Toplantının bitiminde Borrell, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile ortak basın toplantısında konuştu.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının 18 Mart'taki toplantısında, Avrupa Barış Fonu kapsamında yeni bir oluşum olan Ukrayna Yardım Fonu'nun kabul edildiğini, böylece bu ülkeye yapılan askeri yardımlara 5 milyar euroluk bir miktarın eklendiğini anımsattı.

Yeni fondan 4,5 milyar euroluk ilk ödemeyi bugün yaptıklarını duyuran Borrell, bu yeni kaynağın, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yardımları sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getireceğini vurguladı.

Borrell, böylece AB ve üye ülkelerinin, Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarının 33 milyar euroya ulaşacağını bildirdi.

RUSYA'NIN DONDURULAN VARLIKLARININ, UKRAYNA'NIN DESTEKLENMESİNDE KULLANILMASI ÖNERİSİ



AB Konseyi'ne sunduğu teklife değinen Borrell, Rusya'nın AB'deki dondurulan varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirlerin yüzde 90'lık kısmının, söz konusu 5 milyar euroya eklenerek Avrupa Barış Fonu altında Ukrayna için ilave kaynak elde edilebileceğini dile getirdi.

Bu sayede Avrupa Barış Fonu'na yıllık 3 milyar euroluk ek finansman kazandırılacağını ifade eden Borrell, kalan yüzde 10'luk kısmın da AB'nin kendi bütçesinden karşılanabileceğini kaydetti.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ



Borrell, yarın AB liderlerinin Brüksel'deki zirvede, Ukrayna'nın AB üyeliğinin nasıl hızlandırılacağı konusunu görüşeceklerini aktararak, "Ukrayna, kayda değer ilerleme gösterdi." dedi.

AB Konseyi, Aralık 2023'te Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.