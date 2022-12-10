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10 Aralık 2022 Cumartesi 21:26:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 21:26:00

AB Yemen Misyonu: Yemen'de insan haklarına karşı ciddi ihlaller kaydedildi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Yemen Misyonu, Yemen'de insan haklarına karşı ciddi ihlaller kaydedildiğini duyurdu.

AB Yemen Misyonu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Yemen'deki çatışmalar sırasında insan hakları ve uluslararası insancıl hukuka karşı büyük ihlaller kaydedildiği belirtildi.

İnsan haklarına karşı her türlü ihlalin kınandığı bildirilen açıklamada, Yemenlilerin kalıcı barışı ve haklarına saygı duyulmasını hak ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de yaptığı kısa yazılı açıklamada, tüm Yemenliler için adalet, özgürlük ve onur arayışında sarf edilen çabaların arttırılması çağrısında bulundu.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Etiketler : AB Yemen Misyonu Hans Grundberg Birleşmiş Milletler
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