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29 Ocak 2024 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 16:00:00

AB, UNRWA'ya desteğin devamını değerlendirecek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceği bildirildi.

AB Komisyonu, UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından BM kuruluşuna verilen destek konusunda açıklama yayımladı.

"AB, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ve kalkınma yardımı sağlayan en büyük bağışçılardan biridir." ifadesi kullanılan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik insani yardımın, ortak kuruluşlar aracılığıyla hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut durumda, şubat ayı sonuna kadar UNRWA'ya herhangi bir ek finansman öngörülmüyor." değerlendirmesi yapıldı.

AB Komisyonunun, UNRWA personelinin 7 Ekim'deki saldırılara dahil olduğu konusunda 24 Ocak'ta ortaya atılan çok ciddi iddialar ışığında UNRWA'ya yönelik finansman kararlarını belirleyeceğine işaret edilen açıklama, Komisyonun, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında konuyu değerlendireceği aktarıldı.

Açıklamada, Komisyonun, kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlar tarafından denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere olası katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Fransa, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Etiketler : avrupa birliği unrwa israil gazze filistinli
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