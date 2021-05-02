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02 Mayıs 2021 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 14:17:00

AB ülkesinden çok konuşulacak itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık

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İtalyan haber sitesi Inside Over çok konuşulacak bir habere imza attı. İtalya'nın Afrika'yı Türkiye'ye kaptırıldığının altı çizilen yazıda, "Osmanlılar, inşa ettikleri kara kıtaya, Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yine girdi" ifadesi kullanıldı.

İtalyanca ve İngilizce yayım yapan haber sitesi Inside Over, Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini artırdığına dair dikkat çeken bir yazı yayımladı.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, "Türkiye Afrika Boynuzu'nu İtalya'dan nasıl devraldı?" başlıklı yayımlanan haberde İtalya'nın Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdığı belirtildi.

"OSMANLILAR ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE YENİDEN KITADA"

Ülkeler bazında Türkiye'nin yaptığı yatırımların sıralandığı haberde, "Osmanlılar, Akdeniz'i çevreleyen Arap limanlarından Sahel'e ve Afrika Boynuzu'ndan Ümit Burnu'na kadar inşa ettikleri kara kıtaya, Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile yine girdi" ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE 2011'DEN BERİ DİKKAT ÇEKEN YATIRIMLAR YAPTI"

Türkiye'nin kıtadaki yatırımlarından bahsedildiği yazıda, "Türkiye, ciddi bir kıtlık yılı olan 2011'den bu yana dikkat çekici ve yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladı ve sadece on yılda bir yüzyılı aşkın İtalya üstünlüğünü aşındırdı" denildi.

AFRİKA BOYNUZU VE ÖNEMİ

Afrika'nın Kuzeydoğusu'nda Somali, Cibuti, Etiyopya ve Eritre'nin yer aldığı bölgeye "Afrika Boynuzu" deniyor. Afrika Boynuzu, Avrupa ile Uzakdoğu'yu bağlayan deniz yoluna hakimiyeti nedeniyle siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Bu nedenle küresel ve bölgesel güçler Afrika Boynuzu'ndaki liman, askeri ve havalimanlarının işletmesini almak için rekabete girmiş durumda.

Etiketler : AFRİKA ÜLKELERİ ERDOĞAN TÜRKİYE Somali Cibuti Etiyopya
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