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23 Mart 2023 Perşembe 21:34:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 21:34:00

AB, Ukrayna'ya mühimmat ve talep edilirse füze verecek

Kaynak: AA

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AB ülkelerinin liderleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteği sürdürme taahhüdünü yineleyerek 1 milyon top mermisi gönderme kararına ilave olarak "talep ederse" bu ülkeye füze gönderebileceklerini açıkladı.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ortaya çıkardığı sonuçları değerlendirildi. Toplantı devam ederken zirve bildirisinin Ukrayna ile ilgili bölümü yayımlandı.

Ukrayna'ya siyasi, askeri, mali ve insani desteğin sonuna kadar süreceği belirtilen metinde, Ukrayna'nın artan askeri ihtiyaçlarının karşılanması için çabaların artırıldığı vurgulandı.

AB liderleri, hafta başında AB Konseyinde alınan Avrupa Barış Fonu yoluyla ortak alım sonucu bir yıl içinde Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"UKRAYNA'YA FÜZE TEMİN EDİLEBİLİR"

Ayrıca Ukrayna'nın "talep etmesi halinde" bu ülkeye yine ortak alım yoluyla füze temin edileceği açıklandı.

AB yönetimi, bir süredir Ukrayna'nın başta 155 milimetre top mermisi olmak üzere mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere çalışma yapıyordu. Hafta başında yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda mühimmatın sağlanması için anlaşmaya varılmıştı.

Bu tür mühimmata sahip üye ülkelerin kendi ellerindekini Ukrayna'ya vermesi, ilave olarak ortak satın alma yoluyla 1 milyon adet merminin tamamlanması planlanıyor.

AB ülkelerinin kendi stoklarını yenilemesi ve doldurması için de başta Avrupa'dakiler olmak üzere savunma sanayi şirketlerinin üretimi artırması için çalışmalar yürütülüyor.

YAPTIRIMLARLA RUSYA'YA BASKIYI ARTIRMAYI PLANLIYOR

Liderler, mühimmat desteğinin yanı sıra Rusya'ya yönelik toplu baskıyı artırma niyetinde olduklarını bildirdi. Yayımlanan metinde, "AB, Rusya'ya yönelik toplu baskıyı, olası ilave kısıtlayıcı tedbirler yolu dahil olmak üzere, devam ettirme ve artırma, ayrıca ortaklarla petrole tavan fiyat uygulaması üzerinde çalışma taahhüdünü sürdürmektedir." ifadesi yer aldı.

Liderler ayrıca mevcut yaptırımların AB seviyesinde ve ulusal seviyede etkin şekilde uygulanmasının ve yaptırımların başka ülkelerce etrafından dolanılmasını engellemenin önemine işaret etti.

AB liderleri, yaptırımların uygulanmasının güçlendirilmesi konusunda araçlar geliştirilmesi konusunda AB Konseyi ve AB Komisyonuna çağrıda bulundu. Ayrıca Rusya'nın söylemlerine ve dezenformasyona karşı diğer ülkelerle çalışmaların yoğunlaştırılacağı vurgulandı.

Etiketler : Brüksel Ukrayna AB liderleri

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