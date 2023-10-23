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23 Ekim 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 11:15:00

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Filistin-İsrail gündemiyle toplandı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Ukrayna ve Karabağ gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Hamas'ın İsrail'e saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sonrasında bölgeye acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Borrell, son çatışmalardan önce Gazze'ye günde 100'den fazla yardım kamyonunun girdiğini hatırlattı.

Şimdi günde 20 kamyona izin verilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Borrell, bekleyen kamyonlara acilen izin verilerek yakıt, su ve elektrik ihtiyacının giderilmesinin önemine işaret etti.

Borrell, dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısına AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in de katılacağını aktardı.

İnsani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesine değinen Borrell, "Bugün Birleşmiş Milletlerin çatışmalara ara verilmesine yönelik çağrısını da görüşeceğiz. Bu aynı zamanda rehineler için de gerekli." dedi.

Borrell, önceliklerinin insani durum olduğunu, ardından uzun zamandır kenara atılmış vaziyetteki Orta Doğu Barış Süreci'nin yeniden nasıl canlandırılacağını da düşünmek gerektiğini dile getirdi.

"HER SİVİL İÇİN AYNI ENDİŞEYİ TAŞIDIĞIMIZI GÖSTERMELİYİZ"

Borrell, Filistinli veya İsrailli diyerek ayrım yapmadan öldürülen tüm siviller için aynı endişe taşınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Öldürülen her sivil için aynı endişeyi taşıdığımızı gösterme konusunda çok dikkatli olmalıyız. Aynı endişeyi göstermeliyiz. İsrail'e güçlü desteğimizi göstermeliyiz çünkü Yahudi toplumuna karşı en büyük saldırılardan birine maruz kaldılar. Bu kınanmalı ve biz de kınadık. Ancak aynı zamanda masum Filistinli sivillerin öldürüldüğünü de göz önünde bulundurmak zorundayız. Onlar da Hamas'ın kurbanları. Öldürülen her sivil için endişe taşımalıyız."

Bugünkü toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna ve Karabağ'da durum da ele alınacak. AB bakanları ayrıca Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanları ile de bir araya gelecek. Bu toplantıda, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Orta Asya ülkeleri tarafından da uygulanması görüşülecek.

Etiketler : avrupa birliği filistin israil gazze
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