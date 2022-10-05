05 Ekim 2022 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 12:26:00
AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı
AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı.
AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı.
Ayrıntılar geliyor...
- 2022 Nobel Kimya ödülü 3 bilim insanına verildi
- AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı
- Ukrayna'daki bölgelerin ilhakı resmileşti
- Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı
- Zelenskiy: Ukrayna ordusu, güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor
- Twitter'dan Musk'ın planıyla ilgili açıklama geldi