VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2022 Nobel Kimya ödülü 3 bilim insanına verildi
AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni başörtüsü teklifi!
Başkan Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye
Rusya'ya yeni darbe vuracak... AB anlaşmaya çok yakın
Türkiye ile ABD arasında kritik temas!
Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü
Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!
HAVELSAN'dan "KAPGAN İKA" sürprizi
Ukrayna'daki bölgelerin ilhakı resmileşti
Türkiye'den iki kıtada maden sondajı!
Gözler Başkan Erdoğan'ın grup konuşmasında!
BM ve IMF'den faiz uyarısı
Meteoroloji'den önemli uyarı! Bu bölgelerde kuvvetli sağanak var
Benzin ve motorine zam geldi! Bugün her şey belli oluyor
O borçlar silinecek
Bildiğimi okurum
Firari ikili
Evlilik sonrası yeni anlaşma
Oğulcan'dan destek
Çocuklar için boyadılar
'Hürkuş' 21 Ekim'de beyazperdede
Mahkemede hesaplaşacak
Süper hayal kırıklığı!
05 Ekim 2022 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 12:26:00

AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı

ABONE OL

AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı.

AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde anlaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : 0
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor

Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor
Tapusuyla geziyor

Tapusuyla geziyor
102 bin kişilik coşkulu konser

102 bin kişilik coşkulu konser
Rock soundu

Rock soundu
Ekimde aşk başkadır

Ekimde aşk başkadır
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
İtalya'da rekor başlangıç

İtalya'da rekor başlangıç
Yunanistan'da ilgiden yürüyememişler

Yunanistan'da ilgiden yürüyememişler
Barış yok karşılaştık

Barış yok karşılaştık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes