AB ülkeleri limanlarını Rus gemilerine kapatıyor

AB, Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya karşı 5'inci yaptırım paketini 5 Nisan'da açıkladı.

Bu kapsamda Rusya'ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin de AB limanlarına erişiminin yasaklanması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili AB direktifi 8 Nisan'da yayınlandı.

Son günlerde üye ülkeler peş peşe limanlarını söz konusu gemilere kapatmaya başladı.

Yasak, yatlar ve gezi tekneleri de dahil olmak üzere "Rus bayrağı altında kayıtlı" tüm gemiler için geçerli olacak.

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan sonra Rus bayrağını başka bir devlete çeviren gemiler de yasak dahiline alınacak.