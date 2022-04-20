VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'ya ağır darbe! Sözde üst düzey terörist teslim oldu
Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak!
Tıpatıp Kıvanç
Arzum'un gelin adayı
Çekimler bitti
Masajlı Survivor keyfi
Yürüyen servet
Takside cep telefonu krizi
Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Zelenskiy: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk
Vergi Denetim Kurulunda 'ileri uzmanlaşma' dönemi
AB ülkeleri limanlarını Rus gemilerine kapatıyor
İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bombalı saldırı
Oyun değiştirici olacak
Bu bölgeler dikkat! Sağanak geliyor
"Ukrayna'nın artık daha fazla uçağı var"
Köşeye sıkıştırıldılar
Yunanistan Türk İHA'larına karşı çaresiz!
Ramazan ayında kas kayıpları egzersizle önlenebilir
20 Nisan 2022 Çarşamba 10:40:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 10:40:00

AB ülkeleri limanlarını Rus gemilerine kapatıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rus gemilerine limanlara erişim yasağını peş peşe uygulamaya başlarken petrol ve doğal gaz başta olmak üzere pek çok önemli ürünün taşınması istisna kapsamında tutuluyor.

AB, Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rusya'ya karşı 5'inci yaptırım paketini 5 Nisan'da açıkladı.

    Bu kapsamda Rusya'ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin de AB limanlarına erişiminin yasaklanması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili AB direktifi 8 Nisan'da yayınlandı.

    Son günlerde üye ülkeler peş peşe limanlarını söz konusu gemilere kapatmaya başladı.

    Yasak, yatlar ve gezi tekneleri de dahil olmak üzere "Rus bayrağı altında kayıtlı" tüm gemiler için geçerli olacak.

    Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan sonra Rus bayrağını başka bir devlete çeviren gemiler de yasak dahiline alınacak.

    Etiketler : AB ABD UKRAYNA RUSYA
    Henry'yi kucakladı

    Henry'yi kucakladı
    Ringe çıktı

    Ringe çıktı
    Özgür müzisyen

    Özgür müzisyen
    Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

    Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
    En baba itiraf

    En baba itiraf
    İntibah teklifi

    İntibah teklifi
    Bebek göründü

    Bebek göründü
    Bodrum'da evlendiler

    Bodrum'da evlendiler
    Kelimelerin yetmediği noktadayım

    Kelimelerin yetmediği noktadayım

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER