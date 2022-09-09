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AB ülkeleri, Komisyan'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi
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09 Eylül 2022 Cuma 16:42:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 16:42:00

AB ülkeleri, Komisyan'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi

Kaynak: AA

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AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti

AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.

AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.

Etiketler : ab doğal gaz fosil yakıt
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