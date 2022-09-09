AB ülkeleri, Komisyan'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi
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AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti
AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.
AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.