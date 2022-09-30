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30 Eylül 2022 Cuma 21:01:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 21:01:00

AB ülkeleri gaza tavan fiyat konusunda uzlaşamadı

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AB üyesi ülkeler, doğal gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda ortak tutum belirleyemedi ve AB Komisyonu'ndan çeşitli seçenekleri değerlendirmek üzere uzmanlar grubu kurmasını istedi.

.Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine üye 27 ülkenin enerji bakanları, Brüksel'de olağanüstü toplantı düzenledi.

Avrupa'daki enerji krizi ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantının bitiminde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, üye ülkelerin enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin kazançlarının sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde uzlaştıklarını anlattı.

Sikela, bu sonuçtan çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Rusya ile bir enerji savaşındayız. Bu nedenle çalışmalarımıza devam etmemiz, AB olarak daha fazla acil ve eş güdümlü adımlar atmamız gerekiyor." diye konuştu.

"ÖNCELİK ELEKTRİK PİYASASININ İSTİKRARA KAVUŞTURULMASI"

Bakanların, acilen enerji krizine karşı Avrupa düzeyinde yeni tedbirler alınması çağrısında bulunduğunu belirten Sikela, Komisyonun hızla yeni teklifler sunmasını beklediklerini ifade etti.

Sikela, üye ülkelerin ilk önceliğinin çeşitli önlemlerle elektrik piyasasını istikrara kavuşturmak olduğunu dile getirerek, özellikle gaz fiyatları ve bunun AB'deki elektrik fiyatları üzerindeki etkisini sınırlandırma konusuna yoğunlaştıklarını vurguladı.

İthal gaza tavan fiyat getirilmesi veya TTF'ye paralel yeni bir Avrupa gaz piyasa modeli kurulması gibi önlemler alınabileceğini anlatan Sikela, ortak gaz alım mekanizmasının da işlevsel hale getirilmesinin önemine işaret etti.

Sikela, ortak hareket ederek gaz piyasalarında müzakere güçlerini artırmaları ve Avrupa'daki gaz fiyatını düşürmeleri gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu'nun bu konularda teklifler hazırlaması gerektiğini ifade eden Sikela, bu konularda karar almak için yeni olağanüstü toplantılar yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

"GAZ SIZINTILARI KASITLI"

Sikela, toplantıda Danimarkalı, İsveçli ve Alman bakanlarının Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntıları hakkında bilgilendirmede bulunduğuna işaret ederek, mevcut bütün bilgilerin bu sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Etiketler : .Avrupa Birliği AB Rusya
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