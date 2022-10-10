VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB ülkeleri 6 ayda enerji ithalatına 380 milyar euro harcadı
Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarından dolayı “derin şok” yaşadı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü tepkisi: Yasakçı zihniyet pusuda bekliyor
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerin mühimmat ve silahları ele geçirildi
Bağcılar'da vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti
Sakarya'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Dünya Bankası ve IMF başkanlarından 'resesyon' uyarısı
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi önünde gösteri yaptı
New York sosyetesini kandırarak ünlenen Anna Sorokin, ABD'de ev hapsine alındı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak
Tunus açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
KKTC'nin nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı
Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası 6. etabı tamamlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi tamamlandı
İBB'nin, 2023 bütçe tahmin raporunu zamanında bakanlığa göndermediği öne sürüldü
Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
Take Off İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı!
Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı
Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü
10 Ekim 2022 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 21:16:00

AB ülkeleri 6 ayda enerji ithalatına 380 milyar euro harcadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin bu yılın ilk yarısında 380 milyar euroluk enerji ithal ettiğini bildirdi.

Michel, "AB'nin artık gerçek bir Enerji Birliği'ne ihtiyacı var" başlıklı makale kaleme aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşla Avrupa'ya bir "enerji füzesi" fırlattığını belirten Michel, Putin'in Avrupa ekonomisini yok etmek, toplumunu zayıflatmak ve moralleri bozmak istediğini ifade etti.

Michel, "Acilen gerçek bir Enerji Birliği kurulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki hane ve şirketlerin aşırı yüksek enerji faturalarıyla karşılaştığını anımsatan Michel, "AB'nin 2022'nin ilk yarısında enerji ithalatı yaklaşık 380 milyar euroyu buldu. Bu, genellikle bir yıl boyunca ödediğimize yakın bir miktar" ifadesini kullandı.

Michel, AB ülkelerinin enerjideki ticaret açığının 2022'de iki katına çıkmasının ve GSYH'nın yaklaşık yüzde 5'ine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Enerji krizi karşısında üye ülke hükümetlerinin hane ve işletmeleri korumak için kamu harcamalarını artırdığını hatırlatan Michel, "Bu mali çabanın şu anda yarım trilyon euro olduğu ve hızla arttığı tahmin ediliyor. Bu paranın geleceğe yatırıma gitmediğini hatırlamakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

"ENERJİ BİRLİĞİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Michel, enerji krizinde üye ülkelerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, "Gerçek bir Enerji Birliği için çağrıda bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Ortak enerji stratejisinin bazı ana hedefleri olmasının önemine dikkati çeken Michel, enerji tüketimini kalıcı biçimde azaltmak, güvenilir tedarikçilerle arz güvenliğini sağlamak, enerji platformuyla ortak alım yapmak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, fiyatları düşürmek, elektrik piyasası işleyişini düzeltmek ve AB pazarı içinde uyumu güçlendirmek gerektiğini anlattı.

Charles Michel, stratejinin enerji arzını sağlayacak ve güvenilir bir elektrik sistemi kurmaya yardımcı olacak bir enerji kaynağı olan nükleeri de içerdiğini kaydetti.

Etiketler : Michel AB Enerji Birliği
Yeni şarkıları hatırlamıyoruz

Yeni şarkıları hatırlamıyoruz
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Kocaman severim

Kocaman severim
Hakaretten para kazanıyor

Hakaretten para kazanıyor
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Sefo sevdiğim bir arkadaşım

Sefo sevdiğim bir arkadaşım
Bandırma'nın Umut'u

Bandırma'nın Umut'u
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX