VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor
FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa karşı "hükmen mağlubiyet" çağrısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı
Bakan Fidan, New York'a gidecek
Sık sık iletişim kurulacak: İlk bağlantı Başkan Erdoğan'la
İstanbul Boğazı bir tankerin demir atması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı
21 Ocak 2024 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 14:30:00

AB, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar en az 1,3 milyon top mermisi teslim etmeyi hedefliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın mühimmat stoklarını güçlendirmek için yıl sonuna kadar bu ülkeye en az 1,3 milyon top mermisi üretip teslim etmenin planlandığını açıkladı.

Breton, Estonya'nın başkenti Tallinn'i ziyaretinde Başbakan Kaja Kallas ile bir araya gelerek AB'nin Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'ya desteği hakkında basına konuştu.

Avrupa'nın tüm imkanlarıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Breton, yıl sonuna kadar en az 1,3 milyon top mermisi üretme hedefine ulaşmayı ve bunları Ukrayna'ya teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.

Breton, mevcut üretimin ne kadar olduğu hakkında bilgi vermezken üretim kapasitesinin gelecek yıl "önemli" ölçüde artacağı ve dağıtımda Ukrayna'nın öncelikli olacağı mesajını verdi.

Estonya Başbakanı Kallas da Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermisi gönderdiğine ilişkin iddialara atıfta bulunarak Avrupa ülkelerini Ukrayna'nın beklentilerini karşılamaya çağırdı.

Kallas, "Eğer Kuzey Kore bunu yapabiliyorsa Avrupa da kesinlikle yapabilir. Ukrayna bize güveniyor, onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız." dedi.

AB'nin 2024 başına kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme taahhüdüne rağmen sadece 300 bin mermi hedefine ulaşmış durumda olması, Ukrayna ordusunun olası mühimmat sıkıntısına ilişkin endişeleri artırıyor.

MACRON'DAN DAHA FAZLA ÜRETİM ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Manş vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir deniz üssüne yaptığı ziyarette, Ukrayna'nın artan mühimmat talebini karşılamak üzere üretim ve inovasyonun artırılmasını istemişti.

Macron, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına hızla yanıt verilmesi gerektiğini belirterek "Rusya'nın kazanabileceğini düşünmesine izin veremeyiz. Rusya'nın zaferi Avrupa güvenliğinin sonu anlamına gelir." demişti.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda da AB'nin savunma sanayisine yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Macron, "Bence 2024-2025 yılları, Avrupa ülkelerinin ve bir oluşum olarak AB'nin egemen olmak isteyip istemediğimize karar vermek durumunda kalacağı yıllar olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : avrupa birliği rusya ukrayna top mermisi emmanuel macron
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX