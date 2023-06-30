VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı
Uluslararası gemilerden alınan boğaz geçiş ücreti artırıldı
Küresel hidrojen üretiminin yüzde 94'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek
Türkiye "27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı"ndan 3 altın ve 3 gümüş madalyayla döndü
Ticaret Bakanlığı hizmet ihracatında 120 milyar doları aşmayı hedefliyor
Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' paylaşımı
30 Haziran 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 09:45:00

AB, Ukrayna'ya destek ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi taahhüdünü yineledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) liderleri Ukrayna'ya askeri ve mali desteğin sürdürülmesi ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

AB Liderler Zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda, gündemdeki konulardan Ukrayna, güvenlik ve savunmayla ilgili ortak bildiri kabul edildi.

Bildiriye göre, AB liderleri özellikle Avrupa Barış Fonu adlı mali araç çerçevesinde Ukrayna'ya sonuna kadar sürdürülebilir askeri ve mali destek vermeye yönelik taahhütlerini yineledi.

Ukrayna'nın acil askeri ve savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devam eden çabalarının öneminin altını çizen liderler, bu ülkenin uzun vadede kendini savunmasına ve istikrarsızlaştırma çabalarına direnmesine yardımcı olacak güvenlik taahhütlerine katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Liderler, Ukrayna'nın barış formülüne mümkün olan en geniş diplomatik desteği sağlamak için çabalarını yoğunlaştırmakta mutabık kaldı.

AB liderleri, yaptırımlar kapsamında Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasına ilişkin çalışma yaparak, bu çabaları uluslararası ortaklarla sürdürme konusunda anlaştı.

Rusya'nın Ukraynalı çocukları ülke dışına kaçırmasını, Kahovka barajına saldırısını, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelttiği riskleri kınayan AB liderleri, İran ve Belarus'a da Rusya'ya verdikleri desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

AB liderleri, Ukrayna'nın yanı sıra Rus tehdidi altındaki Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye yaptığı üyelik başvurularını da değerlendirerek, her üç ülkenin ilgili süreçlerini destekleme taahhüdünde bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasını yavaşlatmasından endişe duyduklarını belirten liderler, operasyonlarının hızlı ve tam olarak yeniden başlatılması gerektiğine işaret etti.

GÜVENLİK VE SAVUNMA

AB liderleri, Avrupa savunma sektörünün teknolojik ve endüstriyel temelini güçlendirme ihtiyacını vurgulayarak, özellikle Avrupa'nın kendi kendini savunması ve bu konuda daha yenilikçi, rekabetçi ve dayanıklı hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'ya mühimmat ve füze teslimi ve bunların ortak tedariki için çalışmaların ileriye götürülmesi gerektiğine dikkati çeken liderler, AB Komisyonuna, KOBİ'ler de dahil olmak üzere Avrupa savunma teknolojisi, kapasitesi ve dayanıklılığını güçlendirmek için bir "Avrupa Savunma Yatırım Programı" teklifi hazırlaması çağrısında bulundu.

Etiketler : avrupa birliği ukrayna savunma sanayi avrupa
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Helallik istedi

Helallik istedi
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Kızının cicilerini gösterdi

Kızının cicilerini gösterdi
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX