VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli Malatya'da konuşma yapıyor
ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek
LeBron James'ten emeklilik sinyali
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi
Prens Harry İngiltere'de polis koruması için ödeme yapmasını engelleyen karara itiraz edemeyecek
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
23 Mayıs 2023 Salı 12:37:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:37:00

AB: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin Polonya dahil birkaç ülkede başladığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin Polonya dahil birkaç ülkede başladığını duyurdu.

Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

"Nihayet Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimleri verilmeye başlandığı için mutluyum." diyen Borrell, bunun zaman alacağını ancak ne kadar hızlı tamamlanırsa o kadar iyi olacağını söyledi.

Borrell, eğitimlerin birkaç ülkede başladığını belirterek, bu ülkelerden birinin Polonya olduğunu bildirdi.

AB ülkelerinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatını hızlandırması için ortak satın alım sürecinin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Borrell, bu sürecin ilerlediğini ifade etti.

Japonya'da geçen hafta yapılan G7 Toplantısı'nda Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesinin önü açılmıştı.

Savunma bakanlarının gündemi

Toplantıda, ana gündemi Ukrayna'nın talep ettiği silah ve mühimmat desteğinin hızlandırılması oluşturacak.

Ukraynalı askerlerin eğitimi de gündemde olacak. AB yetkilileri, bugüne kadar 15 bin Ukrayna askerinin eğitiminin tamamlandığını, bunu 20 bine çıkarmayı planladıklarını belirtiyor.

AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.

Etiketler : Avrupa Birliği AB ülkeleri Borrell
"Evde benim sözüm geçer"

"Evde benim sözüm geçer"
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Romantik tatil

Romantik tatil
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Klipten evlilik mesajı

Klipten evlilik mesajı
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX