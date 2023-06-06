VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeryüzü Doktorları Kurban Kampanyasına Destek Bekliyor
MSB açıkladı... Yunanistan sınırında 6'sı FETÖ üyesi 29 kişi yakalandı
CHP'li Kocasakal'dan Özgür Özel'e sert sözler
İYİ Parti'de deprem sürüyor
'Katil yosun'un yeni rotası değişiyor
Çorum'da 13 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
06 Haziran 2023 Salı 11:36:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 11:36:00

AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarak bunun, savaş suçu olduğu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın güneyindeki barajın bombalanmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kahovka Barajı'na düzenlenen "eşi görülmemiş" saldırı nedeniyle şoke olduğunu ifade eden Michel, sivil altyapıların tahrip edilmesinin, savaş suçu olduğunu vurguladı.

Michel, bununla ilgili Rusya'yı ve birlikte hareket edenleri sorumlu tutacaklarını kaydetti.

Charles Michel, konuyu 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini ve su baskını alarmı verilen bölgeye daha fazla yardım gönderilmesini teklif edeceğini açıkladı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan, Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkılmıştı. Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, barajın vurulmasından Rus ordusunu sorumlu tutuyor.

Etiketler : Avrupa Birliği Ukrayna Kahovka Hidroelektrik Santrali
Baba acısı

Baba acısı
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor
Lahmacunla şov yapılmaz

Lahmacunla şov yapılmaz
Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi

Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi
Müzisyenlik dede mirası

Müzisyenlik dede mirası
Oryantallikten solistliğe geçti

Oryantallikten solistliğe geçti
Üç ay Ayvalık'ta

Üç ay Ayvalık'ta
Yazın tatil yok, iş var

Yazın tatil yok, iş var
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX