VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Dünya nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya
AB: Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız
Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor
Şili Cumhurbaşkanı, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekti
Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak
Bakan Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenle yolcu taşımaya başlamayı hedefliyoruz
NATO: Ukrayna'da ayrılıkçıların seçimlerinin meşruiyeti yoktur
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Propagandayı çökerten araştırma! Her yer İmam Hatip değil...
Scholz: Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek
ABD: Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunun sonuçlarını kabul etmeyeceğiz
Bakan Soylu: Zulümden kaçan insanlara sırtımızı dönemeyiz
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Kuleba: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek
BM zirvesi nedeniyle New York trafiği yılın en yoğun haftasını yaşıyor
Biden'ın "Kovid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa'dan tepki
Putin'den talimat: Ukrayna'daki Batılı silahları incelenerek Rus silahları geliştirilecek
Başkan Erdoğan: Ukrayna'da onurlu çıkış için çözüm bulunmalı
Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Sarıyer Tüneli'nde hafif ticari araç takla attı
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
21 Eylül 2022 Çarşamba 00:22:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 00:23:00

AB: Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağını duyurarak eylemi "Rusya'nın yasa dışı askeri kontrolünü meşrulaştırma girişimi" olarak tanımladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı referandumla ilgili yazılı açıklama yapıldı. "Bu, Rusya'nın yasa dışı askeri kontrolünü meşrulaştırma girişimidir" denilen açıklamada eylemin Ukrayna'nın sınırlarını zorla değiştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin bu tür "halk oylamalarını" şiddetle kınadığı ifade edilirken "Bu tür eylemlerin sonuçları hükümsüz olacak ve AB ile üye ülkeleri tarafından tanınmayacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Rusya, siyasi liderliği ve Ukrayna'daki bu 'halk oylaması' ve diğer uluslararası hukuk ihlallerine karışan herkes sorumlu tutulacak ve Rusya'ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler düşünülecek" ifadeleri kullanıldı.

Donbas'taki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinin de o tarihlerde referanduma gideceği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, "Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" diye konuştu.

KIRIM'IN YASA DIŞI İHLAKI

Rusya, 2014'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki meydan olaylarıyla Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı.

Putin, 24 Şubat sabahı "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna Savaşı başlamıştı.

Etiketler : Avrupa Birliği Vladimir Putin rusya
‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı

‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı
Bol bol senaryo okuyorum

Bol bol senaryo okuyorum
Aydın'ın Ben'i

Aydın'ın Ben'i
Murat'ın oyuncu sevdası

Murat'ın oyuncu sevdası
İlanı Aşk

İlanı Aşk
Bambaşka Zeynep

Bambaşka Zeynep
Sevgi hiçbir zaman tükenmez

Sevgi hiçbir zaman tükenmez
Romantik evlilik teklifi

Romantik evlilik teklifi
Eşe destek

Eşe destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes