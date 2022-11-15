VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan ABD'YE cevap: O iş bitmiştir
Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması
"İnceledim, yalan söylüyorsun"
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Eski ABD Başkanı Trump, adaylığını açıkladı
Soğuk algınlığı en çok sonbaharı seviyor
baş ağrınız "Yeşilçay'dan" olabilir
Erkeklerde kemik erimesi daha fazla öldürüyor
Kemoterapide erken menopoza giren kadınlara öneriler
Nane sindirimi kolaylaştırır
Biden'dan Polonya'ya düşen füze açıklaması!
Polonya 4. maddeyi devreye koydu!
Slovakya, Polonya'ya isabet eden füzelerden endişeli
Kütahya'da tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
Polonya'ya düşen füzelerden sonra Rusya'dan ilk açıklama
Pentagon: Polonya'ya düşen Rus füzeleri konusunu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz
PKK saldırı emrini, Aynularab'tan verdi
Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İletişim Başkanlığından Bali'de sağlık diplomasisi paneli
Polonya'nın Ukrayna sınırına 2 adet roket düştü
AB: Ukrayna, Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldı
Macron: Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğiz
Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor
Başkan Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı
15 Kasım 2022 Salı 22:28:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 22:28:00

AB: Ukrayna, Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana Rusya tarafından işgal edilen topraklarının yüzde 50'sini geri aldığını söyledi.

Borrell, AB ülkelerinin Savunma Bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un video konferans yöntemiyle bağlanarak, Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından sahadaki durumla ilgili bilgi verdiğini belirten Borrell, Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgal ettiği topraklarının yüzde 50'sini geri aldığını aktardı.

Borrell, sağlanan askeri yardımlarının "işe yaradığını" ifade etti.

AB'nin bugün başlattığı askeri yardım misyonuna değinen Borrell, "Kombine şekilde, Polonya'da operasyonel düzeyde bir silah eğitim komutanlığı olacak. Almanya'da da özel bir eğitim komutanlığı olacak" diye konuştu.

Şimdiye kadar 20'den fazla ülkenin askeri misyon için kapasitesini teklif ettiğini belirten Borrell, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın ihtiyacı olan şey, daha fazla hava savunma sistemi. Biz de bunu sağlayacağız. Halihazırda sağladığımız sistemleri tümüyle işlevsel hale getirmek için sürekli bir mühimmat akışı var."

Borrell, "Rusya'nın savaşa devam etme niyetini açıkça ortaya koyduğuna" işaret ederek, "Bir yandan belli belirsiz müzakere istediklerini söylüyorlar ama diğer yandan savaş devam ediyor ve yıkım artıyor. Biz konuşurken, Kiev ve diğer Ukrayna şehirleri Rus saldırısı altında" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'IN RUSYA'YA DESTEĞİ

Ukrayna kuvvetlerinin füzelerin çoğunu düşürdüğünü, "bunların çoğunun İran'a ait olduğunu" ifade eden Borrell, "Bunu biliyoruz ve Rusya'ya daha fazla silah vermemesi için İran'a baskı yapıyoruz" dedi.

Borrell dünkü açıklamasında ise "Füzelerle ilgili kanıt yok ama insansız hava araçlarıyla ilgili açık kanıtlar var" diye konuşmuştu.

AB'NİN SAVUNMA HEDEFLERİ

Toplantıda bakanları, Stratejik Pusula'nın ana çıktılarından biri olan "hızlı intikal kuvveti"nin kabiliyetine ilişkin devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirdiğini anlatan Borrell, bu gücün planlandığı gibi 2025'te faal olacağını söyledi.

Borrell, 2023'ün ortasında bir kurtarma tatbikatı yapılmasının öngörüldüğünü, bunun öneminin 2021 yazında Afganistan'dan AB personelini tahliye etme konusundaki olumsuz tecrübeyle anlaşıldığını, daha sonra bu tatbikatların düzenli biçimde yapılacağını dile getirdi.

"Yarının savaşına hazır olmalıyız. Dünkü savaşa değil. Bu, yeni teknolojik yetenekler gerektiriyor" diyen Borrell, bugünkü savunma bakanları toplantısının, bundan sonra AB'nin savunma kapasitesiyle ilgili yıllık şekilde yapacağı toplantıların ilki olduğunu söyledi.

Birliğin savunmadaki durumunu, hedeflerini ve ortak projelerini her yıl değerlendireceğini belirten Borrell, uydu iletişiminden deniz gözetimine şimdilik 100 kadar iş birliği alanının belirlendiğini kaydetti.

Borrell, "Üye devletler 2025'e kadarki süre için 70 milyar euroluk ek savunma harcaması miktarı belirledi" ifadesini kullandı.

Üye ülkelerin Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) bütçesini yüzde 13 oranında artırma konusunda anlaştıklarını bildiren Borrell, "Ancak yalnızca ürettiğimizi temin edebiliriz. Avrupa savunma sanayisini de güçlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : AB avrupa birliği borrel Oleksii Reznikov
Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin

Nasrettin Hoca rolü benim, Cem beklesin
Kafalar uyuşmadı ayrıldık

Kafalar uyuşmadı ayrıldık
Özge'nin sevdiceği

Özge'nin sevdiceği
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Nostaljik Ebru

Nostaljik Ebru
Serdar ayakta duramadı

Serdar ayakta duramadı
‘Daha çok gülecektik'

‘Daha çok gülecektik'
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

Hem oynadı hem Akarsu'nun şarkısını söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX