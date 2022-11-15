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15 Kasım 2022 Salı 16:36:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 16:36:00

AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı

Kaynak: AA

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15 bin Ukrayna ordusu personeli, AB ülkesi üyelerin topraklarında eğitilecek.

Avrupa Birliği (AB) 15 bin Ukrayna ordu personelinin eğitileceği askeri misyonunun (EUMAM Ukrayna) başlatıldığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, misyon, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına izin vermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmayı" amaçlıyor.

AB düzeyinde bir proje olarak tasarlanan misyon, üye ülkeler tarafından verilen eğitimlere alternatif olmayacak.

AB topraklarında faaliyet gösterecek misyon, 15 bin ordu personelini eğitecek.

Eğitimler, birçok AB ülkesinin topraklarında verilecek.

Birkaç hafta içinde operasyonel hale gelmesi planlanan misyonun görev süresi 2 yıl olacak.

Misyonun merkezi, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasında bulunacak.

Misyon, EEAS bünyesindeki Askeri Planlama ve Davranış Kabiliyeti (MPCC) Direktörü Koramiral Herve Blejean tarafından komuta edilecek.

Misyonun toplam bütçesi 107 milyon avro olacak, 27 AB ülkesinin sağlayacağı mühimmat, askeri teçhizat, silahların teslimi için gerekli platformlar, bahsi geçen ekipmanın nakliyesi, gözetimi ve bakımı ve onarımının finanse edilmesi için Ukrayna ordusuna 16 milyon avroluk hibe de verilecek.

Misyonun kurulmasına AB dışişleri bakanlarının 17 Ekim'deki toplantısında, Ukrayna'nın talebi üzerine karar verilmişti.

"NATO MÜTTEFİKLERİNİN YAPTIKLARINI TAMAMLAYACAK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Savunma Bakanlarının toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlatmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, NATO müttefiklerinin halihazırda yaptıklarını tamamlayacak." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : ukrayna eğitim ordu avrupa birliği
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