AB terör listesine Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelleyerek Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada terör listesine 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın eklendiği duyuruldu.
Açıklamada böylece iki ismin AB üye ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulması ve AB içerisinden fon akışı yasağına tabi tutulacağı bildirildi.
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