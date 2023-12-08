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AB terör listesine Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi
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08 Aralık 2023 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 20:37:00

AB terör listesine Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelleyerek Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada terör listesine 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın eklendiği duyuruldu.

Açıklamada böylece iki ismin AB üye ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulması ve AB içerisinden fon akışı yasağına tabi tutulacağı bildirildi.

Etiketler : AB terör listesi terörist gruplar AB terör örgütleri terörizm güncellemesi
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