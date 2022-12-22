AB, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya almasından endişeli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya alması hakkında AB adına açıklama yaptı.

Taliban'ın Afganistan'ın taraf olduğu anlaşmalar uyarınca sosyal, ekonomik, kültürel, sivil ve siyasi hakları koruma yükümlülüğü bulunduğunu belirten Borrell, her çocuğun eğitim hakkı bulunduğunu, yüksek öğretimin de hiçbir ayrım yapılmaksızın herkese sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Cinsiyet temelli eziyet, Afganistan'ın taraf olduğu Roma Statüsüne göre insanlığa karşı suç olabilir." ifadesini kullanan Borrell, Afganistan'da Taliban'ın son uygulamalarının da bu anlamda aşırı derecede endişe verici olduğunu kaydetti.

Borrell, Afganistan'ın kalkınması ve istikrarı için kadınlara eşit haklar sağlanmasının elzem olduğunun altını çizerek, "AB, Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini, kararını geri almasını ve ülke genelinde eğitime eşit erişimi sağlamasını beklemektedir." dedi.

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya alma kararını duyurmuştu.