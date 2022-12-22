VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
"Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız"
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
AB-Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak
22 Aralık 2022 Perşembe 00:27:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 00:27:00

AB, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya almasından endişeli

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), Afganistan'da Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya almasının aşırı derecede endişe verici olduğunu, bunun uluslararası yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya alması hakkında AB adına açıklama yaptı.

Taliban'ın Afganistan'ın taraf olduğu anlaşmalar uyarınca sosyal, ekonomik, kültürel, sivil ve siyasi hakları koruma yükümlülüğü bulunduğunu belirten Borrell, her çocuğun eğitim hakkı bulunduğunu, yüksek öğretimin de hiçbir ayrım yapılmaksızın herkese sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Cinsiyet temelli eziyet, Afganistan'ın taraf olduğu Roma Statüsüne göre insanlığa karşı suç olabilir." ifadesini kullanan Borrell, Afganistan'da Taliban'ın son uygulamalarının da bu anlamda aşırı derecede endişe verici olduğunu kaydetti.

Borrell, Afganistan'ın kalkınması ve istikrarı için kadınlara eşit haklar sağlanmasının elzem olduğunun altını çizerek, "AB, Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini, kararını geri almasını ve ülke genelinde eğitime eşit erişimi sağlamasını beklemektedir." dedi.

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya alma kararını duyurmuştu.

Etiketler : afganistan taliban ab
Siyah gece

Siyah gece
Farkındalık çağrısı

Farkındalık çağrısı
Konser hatırası

Konser hatırası
Kızına kavuştu

Kızına kavuştu
Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı
Pembeli Hande

Pembeli Hande
Dünya kupası finali sitemi

Dünya kupası finali sitemi
90'lar Las Vegas yolcusu

90'lar Las Vegas yolcusu
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX