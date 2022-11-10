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10 Kasım 2022 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:45:00

AB, silahlı kuvvetlerin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak eylem planı hazırlıyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, silahlı kuvvetlerin üye ülkeler arasında ve Birlik sınırları dışına daha hızlı ve kolay hareket edebilmesini sağlayacak bir eylem planı hazırladıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun askeri hareketlilikle ilgili yeni eylem planını tanıttı.

Ukrayna'daki savaş ve bu ülkeye sağlanan askeri desteğin, lojistiğin önemini gösterdiğini belirten Borrell, "Birliklerimizin hızlı bir şekilde sevk edilip konuşlandırılabilmesi için hareketlilik sistemimizi AB'nin bir tarafından diğer tarafına, batıdan doğuya, esas olarak dış sınırlar, ayrıca dış sınırlarımızın ötesinde uyarlamamız gerekiyor. Bu savunmamız için çok önemli." diye konuştu.

Josep Borrell, eylem planının, askeri kapasitede ulaşımdaki gecikmeleri azaltmayı hedeflediğini ifade ederek, "Bir taraftan diğer tarafa bir yakıt tedarik zinciri olduğundan emin olmamız gerekiyor." dedi.

ÜYE ÜLKELER ARASI GEÇİŞLERDE KOLAYLIK

Borrell, akıllı bir lojistik ağı kurarak sınır ötesi harekat izinleri ve gümrük formaliteleri konusunda da çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Başta NATO olmak üzere, Ukrayna ve Moldova ve Batı Balkan ülkeleriyle yakın işbirliği içinde çalışılacağını dile getiren Borrell, "Bunu transatlantik ortaklarımızla düzenli diyaloglarla ele alacağız. Bu açıdan, İngiltere'nin askeri hareketliliğe katılmaya yönelik mali bir projede bize katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonundan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da gümrük lojistiği ve askeri hareketlilik sistemleri ile ilgili idari süreçlerin dijitalleştirilmesiyle ulaşım altyapısının siber saldırılara ve diğer hibrit tehditlere karşı korunmasının sağlanacağı kaydedildi.

Etiketler : avrupa birliği savunma josep borrell
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