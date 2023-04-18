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18 Nisan 2023 Salı 17:53:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:53:00

AB, siber güvenlik kapasitesini artırmak istiyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), siber saldırıları daha hızlı tespit etmek ve bunlara etkili müdahalede bulunmak üzere yeni bir siber kalkan yapısı kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, son dönemde sayıları artan siber güvenlik tehditlerine karşı hazırladığı Siber Dayanışma Yasa teklifini açıkladı.

Buna göre, önemli siber saldırıların hızla belirlenmesi ve buna karşı etkin müdahale için Avrupa Siber Kalkanı kurulacak. Avrupa Siber Kalkanı, AB ülkelerinde yayılmış güvenlik operasyon merkezlerini birbirine bağlayan bir altyapıdan oluşacak. Bu yapıya bütün AB üyesi ülkelerin siber tehditlere yönelik ulusal ve sınır ötesi operasyon merkezleri dahil olacak.

Avrupa Güvenlik Kalkanı, yapay zeka ve gelişmiş veri analizleri kullanarak siber tehditlerin belirlenmesini ve saldırılara ilişkin uyarıda bulunulmasını sağlayacak. Böylece yetkili birimler, siber saldırılara ortaklaşa ve daha etkili biçimde müdahale edebilecek.

Bu kapsamda kurulacak siber güvenlik merkezleri 2024 başında faal hale getirilecek.

Siber saldırılara karşı acil durum mekanizması da kurulacak. Bu mekanizma, sağlık, ulaşım ve enerji gibi kritik sektörlerdeki kurumların siber saldırılara hazırlık seviyelerini artıracak.

Yeni bir AB Siber Güvenlik Rezervi de geliştirilecek. Bu rezervde yer alanlar, üye ülkeler veya AB kurumlarının talebi halinde büyük çaplı siber saldırılara hızla müdahale için hazır durumda tutulacak.

Siber güvenlik olay değerlendirme mekanizması da geliştirilecek. Bu mekanizma, önemli siber saldırıların ardından durum değerlendirmesi yapacak ve siber tehditlere karşı alınacak yeni önlemler konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Siber tehditlere karşı yeni önlemler için büyük kısmı AB bütçesinden olmak üzere 1,1 milyar avro kaynak sağlanacak.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Etiketler : avrupa birliği siber güvenlik siber saldırı
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