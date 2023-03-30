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30 Mart 2023 Perşembe 00:32:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 00:32:00

AB, Rusya'ya kaçırılan Ukraynalı çocukların bulunması meselesine odaklanacak

Kaynak: AA

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "(Ukrayna'dan Rusya'ya) Sınır dışı edilen bu çocukların nerede olduklarını bulmaya çalışmalı ve onları eve getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap etti.

23-24 Mart'ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan von der Leyen, Ukrayna için ortak satın alım ve 1 milyon top mermisi sağlama planları dışında daha sürdürülebilir destek için üretim kapasitesinin artırılması ihtiyacını vurguladı.

"Üretim tesislerini büyütmemiz gerekiyor. Tedarik zincirlerini güçlendirmemiz ve mevcut üretim tesislerinin yeniden konuşlandırılmasını desteklememiz gerekiyor. Ukrayna'yı ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz." diyen von der Leyen, 23-24 Mart'taki zirvede liderlerin Ukrayna gündeminde ele aldığı en önemli konulardan birinin Rusya'nın kaçırdığı çocuklar olduğuna dikkati çekti.

Von der Leyen, 16 bin 200 çocuğun Ukrayna'dan Rusya'ya sınır dışı edildiğini aktararak, "Ailelerinden ve çocukluklarından koparıldılar. Eğer biz bu işin içinde olmazsak, bu konuda aktif olmazsak geleceklerini de kaybedecekler." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), 18 Mart'ta Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkardığına değinen von der Leyen, "Bu kararla Putin'in dünyası biraz daha küçüldü. UCM ile çalışan ülkelerden herhangi birine seyahat ederse hapse girme riskini alıyor." diye konuştu.

Von der Leyen, "Sınır dışı edilen bu çocukların nerede olduklarını bulmaya çalışmalı ve onları eve getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, daha önce bu konuda uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

MOLDOVA'YA DESTEK

Michel de Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi sağlama planına değinerek, bunun "Avrupa savunmasına" doğru büyük ve yeni bir adım teşkil ettiğini belirtti.

Dün ziyaret ettiği Moldova'daki duruma işaret eden Michel, "Moldova üzerindeki Rus baskısı artıyor. Desteğimize ihtiyacı var." dedi.

Michel, Moldova'nın dayanıklılığını desteklemek için 1 milyar avronun üstünde yardım seferber ettiklerini belirterek, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nın 1 Haziran'da bu ülkede yapılacağını anımsattı.

Etiketler : AB Rusya Ukraynalı çocuklar

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