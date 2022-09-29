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29 Eylül 2022 Perşembe 00:27:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 00:27:00

AB: Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği referandumları tanımıyoruz

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya bölgelerindeki referandumları "yasa dışı" olarak nitelendirdi ve tanımadığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu referandumların en güçlü şekilde kınandığını belirtilerek, "AB, bu yasa dışı referandumları, bunların çarpıtılmış sonuçlarını ve bu sonuca dayalı olarak alınan herhangi bir kararı asla tanımıyor ve tüm Birleşmiş Milletler üyelerini de aynısını yapmaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Rusya'nın bu yolla Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını zorla değiştirmeyi amaçladığı aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Rusya'nın yasa dışı, sahte referandumları hiçbir meşruiyete sahip değil ve Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerinin yanı sıra uluslararası hukuku da açıkça ihlal ediyor. (Referandumlar) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürüttüğü ve Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının ilhakını hedeflerken düzenlendiler. Ukrayna anayasasını ve ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyorlar"

Açıklamada referandumların baskı altında ve aceleyle yapıldığı, Ukrayna'nın bu bölgelerinde yaşayan insanların özgür iradesini temsil etmediği ifade edilerek, onlara karşı çıkan ve Rus işgaline direnmeye devam eden Ukraynalıların cesaretinin takdir edildiği kaydedildi.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullanmıştı.

AB'nin Rusya'ya yönelik açıkladığı 8. yaptırım paketinde söz konusu referandumları düzenleyen kişilerin de listeye alındığı belirtilmişti.

Etiketler : Ukrayna AB Rusya
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