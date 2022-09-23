"Rusların iltica başvuruları için mevcut çerçeve geçerli, değerlendirme bireysel olacak"

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'deki kısmi seferberlik ilanından sonra Rusların ülkeyi terk etme ve AB'de sığınma elde etmeleriyle ilgili soruyu yanıtladı.

Mamer, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, ülkeden geçerli sebeplerle kaçmak isteyenlerin, insan hakları temelinde AB'ye sığınma başvurusunda bulunmaları için mevcut bir yasal çerçevenin var olduğunu, başvuruların her bir dosya bazında değerlendirileceğini dile getirdi.

Üye ülkelerin birbiriyle görüş alışverişinde olduğunu ifade eden Mamer, Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin yarın konuyla ilgili toplanacağını söyledi.

AB, RUSYA'DAN KAÇMAK İSTEYENLERLE PRENSİPTE DAYANIŞMA İÇİNDE



Dün de AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Ukrayna'daki savaşın başından bu yana yarım milyon Rus'un ülkeyi terk ettiğini, Putin'in kısmi seferberlik açıklamasının ardından "AB'nin, ülkenin pek çok şehrinde protesto düzenleyerek rejimin yaptıklarına karşı çıkma cesaretini gösteren Rus vatandaşlarıyla prensipte dayanışma içinde olduğunu" belirtmişti.

Mamer de AB ülkelerinin Rus vatandaşlarının sığınma talepleri konusunda ortak duruş benimsemesi gerektiğini kaydetmişti.

AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış, bazı ülkeler Ruslardan Schengen başvuruları almayı tamamen durdurmuştu.