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AB Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor
30 Eylül 2022 Cuma 16:46:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 16:46:00

AB Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırladı.

AB Komisyonunun Rus vatandaşlarına vize kısıtlamalarıyla ilgili hazırladığı ve üyelerin uygulamasını isteyeceği yeni kuralları Komisyon'un iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson basına açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında AB ile Rusya arasında daha önce imzalanmış vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını hatırlatan Johansson, son olarak Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların yaptığı referandum, seferberlik kararı ve Kremlin'in nükleer silah tehdidi nedeniyle oluşan güvenlik durumu dolayısıyla yeni tedbirler aldıklarını söyledi.

Johansson'un verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri Rus vatandaşlarının yeni vize başvurularında daha kapsamlı güvenlik değerlendirmesi yapacak ve başvuru sahibinin güvenlik tehdidi oluşturduğuna inanılırsa vize verilmeyecek.

Rusya'daki seferberlik kararı sonrasında ülke dışına çıkmak isteyen Ruslardan AB'ye gelerek 90 günden fazla bir AB ülkesinde kalmak isteyen olursa bu kişilere Schengen vizesi verilmeyecek.

Schengen vizesi verilen Rus vatandaşlarının da 90 içinde AB topraklarını terk edip etmediği sıkı takip edilecek.

AB'nin yeni kısıtlamaları uluslararası koruma başvurularını etkilemeyecek. Ayrıca uzun süreli vize ve oturma izni talepleri de alınmaya devam edecek.

Seferberlik nedeniyle ülkelerini terk ederek başka ülkelere geçen Rus vatandaşlarının bulundukları yerlerde AB ülkelerinin konsolosluklarına giderek vize başvurusu yapmak isteyenlerin başvuruları alınmayacak. Schengen vizesi başvurularının AB ülkelerinin Rusya'daki konsolosluklarından yapılması gerekecek.

AB ülkeleri kısıtlamalarda istisnalar yapabilecek. İnsani haller, ailevi durumlar, bağımsız gazeteciler ve muhaliflerin başvurularında istisna uygulanabilecek.

AB Komisyonu ayrıca üye ülkelerin verdiği vizelerin yeni güvenlik ortamı gereğinde yeniden değerlendirilmesini ve gerektiğinde iptal edilmesini isteyecek.

Kısıtlamalar, Rusya'da kalmak istemeyen ve AB'ye gelmek isteyen sıradan Rus vatandaşlarına uygulanacak.

Johansson, "Geçerli bir vize sahibi olmak AB'ye girmek için yeterli olmayacak. Sınır koruma görevlileri bu özel durumda diğer güvenlik kontrollerini de yapmak zorunda." dedi.

Etiketler : schengen vizesi rus vatandaşları ab komisyonu
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