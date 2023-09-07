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07 Eylül 2023 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 11:15:00

AB, Nijer'deki büyükelçisinin hareket özgürlüğünün engellenmesini kınadı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Nijer'in başkenti Niamey'deki büyükelçisinin hareket özgürlüğünün engellenmesini kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden Büyükelçi Salvador Pinto Da França'nın maruz kaldığı muameleye ilişkin açıklamada "AB, Niamey'de görevlendirilen AB Büyükelçisi'nin 5 Eylül Salı günü Fransız Büyükelçiliği'ne giderken hareket özgürlüğünün engellenmesine maruz bırakılmasını kınıyor ve üzüntü duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada AB Büyükelçisi'nin 1961 Viyana Konvansiyonu çerçevesinde usulüne uygun akredite edildiği ve görevini Konvansiyon'a uygun şekilde yerine getirebilmesinin gerektiği vurgulandı.

Olaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

AB, 26 Temmuz'da Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un askeri yönetimce görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan olayların başından itibaren "gayrimeşru yetkililerle" çalışmayacağını bildirmiş, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) yana tavır almıştı.

Öte yandan AB, askeri yönetimin Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi sınır dışı etme kararına da tepki göstermiş ve ülkede kalmayı sürdüren Itte'yi desteklediğini duyurmuştu.

Nijer'deki olaylar

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Etiketler : avrupa birliği nijer niamey büyükelçi
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