  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahıs yakalandı
Hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi!
Neowise kuyruklu yıldızı Kazdağları'nda görüntüledi
Fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okul sayısı artıyor
MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 48'e çıktı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth Yüzbaşı Tom'u şövalye ilan etti
Dünya bu olayı konuşuyor! Koronavirüs aşısını eşi ile birlikte denedi
Koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini aştı
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bine dayandı
Aydın'da orman yangını
AB liderleri kurtarma programı ve bütçeyi müzakere ediyor
Fındık tüketicisi gibi üreticisinin de ağzını tatlandıracak
Türkiye'nin LNG ithalatında ABD'nin payı artıyor
Esed rejimi halksız ülkede seçime gidiyor
Yerli buğday 'Halis' tarım sektörüne tanıtıldı
Endonezya Kovid-19 vaka sayısında Çin'i geçti
Genç girişimci insansız otomatik afiş asma sistemi geliştirdi
Alman ordusu envanterindeki 60 bin mermi kayıp
Atletizmde pist sezonu Ankara'da açıldı
Engel atlama binicilik yarışmalarında 15 Temmuz şehitleri anılıyor
18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:14:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:15:00

AB liderleri kurtarma programı ve bütçeyi müzakere ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

AB üyesi 27 ülkenin lideri, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını ve gelecekteki bütçeyi müzakere etmek için bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını ve gelecekteki bütçeyi müzakere etmek için bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nin 2. gün oturumları başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Liderleri, Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk defa fiziksel olarak bir araya getiren zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı ele alınacak.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları tartışacak.

Kurtarma programıyla, AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de görüşecek liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını müzakere edecek.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşmesi bekleniyor.

Tartışmalar

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor.

Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması da talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto edeceklerini ifade ediyorlar.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER