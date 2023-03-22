AB liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle toplanıyor
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ekonomi, sanayinin rekabetçiliği, bankacılık ve enerji krizi ile Ukrayna'ya sağlanacak destek gibi konuları görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.
Avrupa Birliği Liderleri ekonomi ve Ukrayna ağırlıklı gündemle Belçika'da toplanıyor.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantının ilk bölümüne Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak
Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, gıda güvenliği ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması değerlendirilecek.
Liderler daha sonra Ukrayna oturumuna geçecek. Toplantının bu kısmına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy video konferansla bağlanacak
Oturumda, birliğin Ukrayna'ya desteğinin devamı,Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı güvenlik durumu değerlendirilecek.
EURO ZİRVESİ İKİNCİ GÜNDE
Avrupa Birliği liderleri, ikinci gün de Euro Zirvesi düzenleyecek.
Toplantıya, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da katılacak.
Birliğin ekonomik ve mali durumunu görüşecek liderler, maliye politikalarının koordinasyonunu tartışacak.
AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran mali kuralların da bu oturumda tartışılması bekleniyor.
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