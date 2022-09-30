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30 Eylül 2022 Cuma 23:11:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 23:11:00

AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi

Kaynak: AA

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin yeni bir "enerji birliği" kurması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Avrupa'ya ekonomik ve sosyal sistemi hedef alan bir "enerji füzesi" fırlattığını belirten Michel, hasarın çok ciddi olduğunu ve enerjinin aşırı pahalı bir hal aldığını anımsattı.

Michel, Avrupa'daki her hanenin yükselen enerji faturaları ve süpermarket fiyatlarından etkilendiğini hatırlatarak "Bunun hepimizin üzerinde kalıcı bir etkisi olacak." ifadesini kullandı.

"Bu nedenle şimdi ortak stratejiyle yeni bir enerji birliği geliştirilmeli." diyen Michel, arz güvenliği, makul fiyatlı enerji ve iklim dostu dönüşüm için enerji birliği dışında bir seçenek olmadığına dikkati çekti.

PRAG'DA ELE ALINACAK

AB üyesi ülkelerin liderleri 6-7 Ekim'de dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.

Avrupa'daki enerji krizinin toplantında görüşülecek ana konular arasında yer alması bekleniyor.

Etiketler : Avrupa Birliği AB Charles Michel
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