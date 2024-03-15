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AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "alaycı" seçim tebriği
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15 Mart 2024 Cuma 14:20:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 14:20:00

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "alaycı" seçim tebriği

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, seçim sonuçlanmamasına rağmen "büyük zaferinden dolayı" tebrik etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından Rusya Federasyonu'nda bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Vladimir Putin'i "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirten Michel, "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok." ifadelerini kullandı.

Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri 17 Mart'ta tamamlanacak.

Etiketler : avrupa birliği charles michel rusya vladimir putin seçim
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