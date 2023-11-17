VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
DSÖ: Bebeklerin Şifa Hastanesinden tahliyesi için müzakereler sürüyor
"Geçen yıl elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin 270 milyar lirası devlet tarafından karşılandı"
Üçüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
"2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz"
Borsa güne yükselişle başladı
17 Kasım 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 09:15:00

AB Konseyi Başkanı Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'de oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğunu vurguladı.

Başkent Zagreb'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelen Michel, görüşmede AB'nin stratejik programını ve gelecek dönemde AB'de oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme durumunu ele aldı.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Michel, oy birliğinin AB'de "birlik olmak" için önemli bir araç olduğunu belirterek, "Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş gibi konularda karar getirilmesinde oy birliği önemli." dedi.

Konuya ilişkin oldukça "hassas ve dikkatli" davrandığını söyleyen Michel, birlik olma ve hızlı karar verme arasında dengeli bir duruşun sağlanacağına inandığını belirtti.

Başbakan Plenkovic de ülkesinin AB'de oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme durumunu desteklemediğini belirterek, "Hırvatistan, stratejik kararların alınmasına oy birliğinin kaldırılmasına karşı çıkıyor." dedi.

Bu arada, genişleme planları yapan 27 üyeli AB'nin, daha da büyüdükçe bu kadar farklı ses ve sorun arasında karar almada "oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme" fikri öne çıkmıştı.

AB üyeleri, başta dış politika ve mali konular olmak üzere bazı alanlarda karar alırken oy birliğinin sağlanması gerekirken, bir üyenin veto etmesi halinde AB'nin karar alamaması durumu vurgulanmıştı.

Almanya gibi ülkelerin önerisi ise mali konular ve dış politika gibi alanlarda bu tıkanıklıkları aşmak için "nitelikli çoğunluk" modeline geçmek olmuştu.

Etiketler : avrupa birliği charles michel hırvatistan
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Sanat aşığı

Sanat aşığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX