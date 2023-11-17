Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu

AB Konseyi Başkanı Michel'den oy birliğiyle karar almanın "birlik olmak" için önemli olduğu vurgusu

Başkent Zagreb'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelen Michel, görüşmede AB'nin stratejik programını ve gelecek dönemde AB'de oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme durumunu ele aldı.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Michel, oy birliğinin AB'de "birlik olmak" için önemli bir araç olduğunu belirterek, "Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş gibi konularda karar getirilmesinde oy birliği önemli." dedi.

Konuya ilişkin oldukça "hassas ve dikkatli" davrandığını söyleyen Michel, birlik olma ve hızlı karar verme arasında dengeli bir duruşun sağlanacağına inandığını belirtti.

Başbakan Plenkovic de ülkesinin AB'de oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme durumunu desteklemediğini belirterek, "Hırvatistan, stratejik kararların alınmasına oy birliğinin kaldırılmasına karşı çıkıyor." dedi.

Bu arada, genişleme planları yapan 27 üyeli AB'nin, daha da büyüdükçe bu kadar farklı ses ve sorun arasında karar almada "oy birliği yerine nitelikli çoğunluğa geçme" fikri öne çıkmıştı.

AB üyeleri, başta dış politika ve mali konular olmak üzere bazı alanlarda karar alırken oy birliğinin sağlanması gerekirken, bir üyenin veto etmesi halinde AB'nin karar alamaması durumu vurgulanmıştı.

Almanya gibi ülkelerin önerisi ise mali konular ve dış politika gibi alanlarda bu tıkanıklıkları aşmak için "nitelikli çoğunluk" modeline geçmek olmuştu.