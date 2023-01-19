VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den İsveç'e tepki: NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçmeyecektir
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu
19 Ocak 2023 Perşembe 19:37:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 19:37:00

AB Konseyi Başkanı Michel Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, ülkesinde temaslarda bulunduğu için Michel'e teşekkür etti.

Ukrayna'da, Rusya'ya karşı savaşın sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, cephedeki son gelişmelerle ilgili Michel'e detaylı bilgiler verdiğini aktardı.

Ukrayna'ya silah yardımın sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu (silah yardımı) çok önemli. Savaşçılarımıza, Ukrayna askerlerine savunma tedariki konusunda Avrupa'da bazı liderler tarafından doğrudan gerekli kararlar ne kadar çabuk alınırsa halkımızın ve tüm Avrupalıların güvenliğini o kadar güvenilir şekilde garanti edebileceğiz."

AB'nin bazı ülkelerinden Ukrayna'ya tankların verilmesini beklerken aynı zamanda kendi imkanlarıyla da silah üretimiyle meşgul olduklarını aktaran Zelenskiy, "Biz şahsen Ukrayna'da ortakların desteğini bekliyoruz ancak aynı zamanda kendi gücümüze de güveniyoruz ve bu nedenle ilgili üretimle uğraşıyoruz." dedi.

Zelenskiy konuşmasında, AB ülkelerini, Rusya'nın enerji kaynaklarına karşı daha ağır yaptırımlar uygulamaya davet etti.

Michel de AB olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği'ne güvenebilirsiniz. Sarsılmaz desteğimizi sürdüreceğiz, her zaman yanınızda olacağız çünkü ortak bir hayali paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün Ukrayna'nın silah yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Michel, AB ülkelerinin, Ukrayna tarafına ağır silah tedariki konusunda yardım ettiğini kaydetti.

İlerleyen sürecin Rusya-Ukrayna savaşında belirleyici olabileceğini söyleyen Michel, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde Ukrayna ağır silahlar ve hava savunma sistemleri alıyor. Bunun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizi bu konuda desteklemek istiyoruz çünkü belki de önümüzdeki haftalar bu savaşta belirleyici olacak. Bu nedenle bu tür kararlara ihtiyaç duyuluyor."

AB olarak Rusya'ya karşı daha önce 9 yaptırım paketi uyguladıklarını hatırlatan Michel, yaptırımların özelikle enerji alanında sürdürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Muhtemel bir onuncu yaptırım paketi üzerinde istişarelere başladığımızı ve özellikle enerji yaptırımları uygulamaya karar verdiğimizi teyit edebilirim." diye konuştu.

Ukrayna'nın, AB ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini hatırlatan Michel, AB olarak bu süreçte Ukrayna tarafına destek sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Michel gelecek haftalarda AB-Ukrayna Zirvesi'nin düzenleneceğini kaydederek Ukrayna'nın, AB ile entegrasyonu konusunun da bu zirvede ele alınacağını dile getirdi.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna ab
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'

Eşe barışma hediyesi ‘yarış atı'
Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın

Aşkı için her şeyi yapabilecek bir kadın
Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi

Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Gezmeye başlayacak

Gezmeye başlayacak
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Sahne uğuru

Sahne uğuru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX