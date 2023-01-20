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20 Ocak 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 09:45:00

AB Konseyi Başkanı Michel: Güvenli bir Ukrayna olmadan, güvenli bir Avrupa düşünmek imkansız

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Müreffeh ve güvenli bir Ukrayna olmadan, müreffeh ve güvenli bir Avrupa düşünmek imkansızdır." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, temaslarda bulunmak için geldiği Kiev'de, Ukrayna Parlamentosu'nda konuştu.

Charles Michel, Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin arasında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Michel, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere yönelik füze saldırıları düzenlemekle suçladı.

Rus saldırılarının sadece Ukrayna'yı değil, AB'nin de değerlerine tehdit yarattığını savunan Michel, "Bugün size, Ukrayna halkına, Ukraynalıların yanında olduğumuzu söylemek için geldim." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı kontrolü altına almayı amaçladığını ifade eden Michel, "Bu strateji başarılı olmayacak. Ukrayna yıkılmaz, Ukrayna gururlu, güçlü ve cesurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini kaydeden Michel, bu süreçte Ukrayna tarafına destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Geçen yıl Ukrayna'ya AB üyeliği için aday ülke statüsü verdiklerini hatırlatan Michel, bu ülkenin tam bir AB üyesi olması için yoğun çaba sarf edeceklerini belirtti.

AB olarak Ukrayna'ya 2023 yılında toplam 18 milyar avroluk bir finansal desteği sağlayacaklarını ifade eden Michel, Ukrayna'ya destek için ayrıca 11 milyar avroluk bir savunma fonu oluşturduklarını kaydetti.

AB olarak ayrıca 15 bin Ukraynalı askere savaş eğitimi vermeyi kararlaştırdıklarını dile getiren Michel, Avrupa'dan Ukrayna'ya silah yardımının da sürdüğünü aktardı.

Michel, "Önümüzdeki haftaların (cephede) gerçekten belirleyici olacağını biliyoruz. Bu yüzden daha fazla hava savunma sistemine, daha uzun menzilli füzelere ve tanklara ihtiyacınız var ve onlar şimdiden lazım." dedi.

Savaş nedeniyle Ukrayna'nın ciddi zarar gördüğünü kaydeden Michel, bu konuda sorumlu herkesin yargılanması ve Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa için son derece önemli olduğunu bildiren Michel, "Müreffeh ve güvenli bir Ukrayna olmadan müreffeh ve güvenli bir Avrupa düşünmek imkansızdır. Özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Avrupa olamaz. Geleceklerimiz sonsuza dek bağlantılı." dedi.

Etiketler : avrupa birliği rusya ukrayna savaş
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