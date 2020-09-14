AB Konseyi Başkanı Michel: Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz

AB Konseyi Başkanı Michel: Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa'nın oyun alanı değil oyuncu olması gerektiğini belirterek, "Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz." dedi.

Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB-Çin liderler toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda iklim değişikliği, ekonomi, ticaret, uluslararası ilişkiler, insan hakları, Kovid-19 gibi başlıkları ele aldıklarını anlatan Charles Michel, Çin'le ilişkileri dengeli biçimde sürdürmek istediklerini ve iş birliği alanlarını belirlemek üzere çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Michel, "Avrupa'nın oyun alanı değil oyuncu olması gerekiyor. Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Çin ile daha adil ve dengeli bir ticari ilişki kurmak istediklerini anlatan AB Konseyi Başkanı Michel, AB ve Çin arasında yapılan coğrafi işaretler anlaşmasının doğru yönde bir adım olduğunu ifade etti.

Michel, "Hong Kong'un ulusal güvenliği, AB ve üye ülkeleri kaygılandırmaya devam ediyor. Hong Kong'daki demokratik sesler duyulmalı. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet'teki azınlıklara, insan hakları savunucuları ile gazetecilere davranışı konusundaki kaygılarımızı ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

SAF DEĞİLİZ

Çin'le karşılıklı çıkarlara dayalı adil bir ilişki kurmak istediklerini belirten Charles Michel, "Saf değiliz. Çin'deki ekonomik, politik ve sosyal modelin AB'den çok farklı olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Açık, dürüst, yapıcı ve yoğun görüşmeler yaptık." dedi.

İnsan hakları, iklim değişimi, dijitalleşme ve ticaret konularını kapsayan geniş alanları ele aldıklarını aktaran Von der Leyen, "Yatırım anlaşmasında, kamuya ait işletmelerin davranışı, zorla teknoloji transferi ve kamu desteklemelerinde şeffaflık gibi 3 ana konuda uzlaşı sağladık. Bunlar önemli ama halen piyasa erişimi ve sürdürülebilir kalkınma gibi anlaşmamız gereken diğer alanlarda ele almamız gerekli pek çok konu bulunuyor." diye konuştu.

Ursula von der Leyen, yatırım anlaşması müzakerelerini tamamlamak için Çin'in AB tarafını ikna etmesi gerektiğini söyledi.

AVRUPA ŞİRKETLERİNE ERİŞİM ÇAĞRISI

Avrupa piyasalarının Çin firmalarına açık olduğunu anımsatan Von der Leyen, Çin piyasalarının da Avrupa şirketlerine erişim sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19'un başlangıç noktasını anlamanın önemine işaret eden Ursula von der Leyen, Dünya Sağlık Örgütünün salgınla ilgili incelemesine destek olunması gerektiğini belirtti.

MÜTEKABİLİYET VE ADİL REKABET

Almanya Başbakanı Merkel ise Çin-AB yatırım anlaşmasının gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirterek, "Çin ile iş birliği, mütekabiliyet ve adil rekabet gibi belirli ilkelere dayanmalı." şeklinde konuştu.

Çin'in ekonomik olarak geçmişe göre çok daha güçlü olduğuna işaret eden Merkel, zirvede Hong Kong ve azınlıkların sorunlarını da ele aldıklarını, Çin ile insan hakları konusunda diyaloğun devam edeceğini de ifade etti.