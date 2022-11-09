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AB Komisyonundan Ukrayna'ya 18 milyar avro yardım teklifi
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09 Kasım 2022 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 16:53:00

AB Komisyonundan Ukrayna'ya 18 milyar avro yardım teklifi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar avroluk yardım paketi teklif etti.

AB Komisyonunun hazırladığı teklife göre, Ukrayna'ya gelecek yıl yapılacak mali yardım, düzenli aylık taksitler halinde ödenecek yüksek ayrıcalıklı kredilerden oluşacak.

Geri ödemesi 2033'te başlayacak krediler 35 yıl vadeli olacak ve faizleri AB tarafından ödenecek. Faizlerin AB ülkeleri tarafından AB bütçesine yapılacak katkılarla ödenmesi hedefleniyor.

AB'nin "düzenli ve öngörülebilir" şeklinde tanımladığı mali yardımlar her ay 1,5 milyar avro şeklinde verilecek. Bu sayede Ukrayna'nın her ay 3 milyar avro ile 4 milyar avro olduğu tahmin edilen kısa vadeli fon ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak.

Yardım paketiyle Ukrayna'da kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenebileceği, hastaneler ve okullar gibi önemli kamu hizmetlerinin devamının sağlanabileceği öngörülüyor.

AB Komisyonu ayrıca Ukrayna'nın makroekonomik istikrarının sağlanması ve savaşta hasar gören altyapısının yeniden inşasının da paket sayesinde mümkün olabileceğini belirtiyor.

Komisyon bunların yanı sıra yardım paketiyle Ukrayna'da hukukun üstünlüğü, iyi yönetim, yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda reformların yapılacağını öngörüyor.

AB Komisyonunun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.

Etiketler : ab komisyonu ukrayna yardım
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