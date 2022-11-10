VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya kupasına hazırlanan Katar başkentteki havalimanın yolcu kapasitesini genişletti
Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu, 1,5 milyar dolarlık satışla rekor kırdı
UUİ'ye gönderilen Cygnus kargo mekiği istasyona ulaştı
Fransa, haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek
AB, silahlı kuvvetlerin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak eylem planı hazırlıyor
"Türkiye Yüzyılı iddiası 85 milyonun hedefidir"
ABD'de TÜFE, ekimde yıllık yüzde 7,7 ile beklenenden az arttı
Okulda Diyabet Programı'nın Eğitim Platformu yayına başladı
Mısır'da açlık grevini sürdüren tutuklu aktivist Abdulfettah'a tıbbi müdahale
İsveç'in en büyük nükleer santralinde elektrik üreten reaktör yeniden çalıştırıldı
Bozdoğan füzesinin test atışları başarılı bir şekilde devam ediyor
"Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini Ömüraliyev devralacak"
"Herson'da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı"
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Yunan ve Rum dışişleri bakanlarına tepki
Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu
'12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılım' çağrısı
"Kristersson'un Ankara ziyareti diyalog için alan olduğunu gösterdi
Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını 5. oturumunda da seçemedi
AB Komisyonu'ndan içten yanmalı motorlar için daha katı emisyon kuralları teklifi
ABD'den Ukrayna'ya ters köşe!
Yalova'da mahkemeyi basan CHP'li vekiller hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
İkiz kuzulara anne şefkati
Bu okul köpek eğitmeni yetiştiriyor
Van'da 375 gönüllüden 15 arama kurtarma ekibi
10 Kasım 2022 Perşembe 15:39:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 15:39:00

AB Komisyonu'ndan içten yanmalı motorlar için daha katı emisyon kuralları teklifi

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni Euro 7 düzenlemeleriyle içten yanmalı motorlar için daha katı emisyon kuralları teklif etti.

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Euro 7 nesil motorlar için yeni kurallar, dizel motorların yayabileceği azot oksit gibi kirleticileri yaklaşık dörtte bir oranında azaltacak.

Komisyon'un açıklamasında, söz konusu teklifin otomobiller, kamyonetler (Euro 6), kamyonlar ve otobüsler (Euro 5) için daha önce ayrı olan emisyon kurallarının yerini alacağı belirtilerek, Euro 7 standartlarının tüm motorlu taşıtlar için tek bir kurallar dizisi altında emisyon limitleri getirdiği aktarıldı.

Kara yolu taşımacılığının şehirlerdeki en büyük hava kirliliği kaynağı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yeni Euro 7 standartları, yollarımıza daha temiz araçlar sağlayacak ve hava kalitesini artırarak vatandaşlarımızın sağlığını ve çevreyi koruyacak." denildi.

Lastik ve fren aşınması da dikkate alındığında elektrikli ve hidrojenli araçlar da düzenlemeden etkilenecek.

Teklife göre, otomobil ve kamyonetler için yeni kurallar 2025 yılı ortalarında, kamyon ve otobüsler için de 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemenin otomobillerden kaynaklanan azot oksit emisyonlarını 2035 yılına kadar tahmini yüzde 35, otobüs ve kamyonlardan kaynaklanan emisyonları da yüzde 50'den fazla azaltması bekleniyor.

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.

Etiketler : AB Komisyonu Euro 7 nesil motorlar dizel motorları
Sahneye zor yetişti

Sahneye zor yetişti
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Ben bilmem çiftçi bilir!

Ben bilmem çiftçi bilir!
Gitar pastayla kutlama

Gitar pastayla kutlama
Metroda bir Umut

Metroda bir Umut
Birçok ülkeden talep gördük

Birçok ülkeden talep gördük
15. yıl konseri

15. yıl konseri
Datça'da hortum paniği

Datça'da hortum paniği
Ustaya saygı

Ustaya saygı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX