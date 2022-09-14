14 Eylül 2022 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 16:17:00
AB Komisyonundan elektrik tüketimi teklifi
Kaynak: AA
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AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını teklif etti
AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin yüzde 5 düşürülmesini teklif etti
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