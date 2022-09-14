14 Eylül 2022 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 10:34:00
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz
Kaynak: AA
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz." dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz." dedi.
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