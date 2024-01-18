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18 Ocak 2024 Perşembe 18:15:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 18:15:00

AB, kamyon ve otobüslerin emisyonlarını düşürüyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) kurumları, kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2040 yılından itibaren yüzde 90 azaltılmasında anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, ağır vasıtaların emisyon salımlarını düşürmeye yönelik yeni kurallarda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, yeni kurallarla kamyon ve otobüslerden kaynaklı kirlilik azaltılacak. Otobüs ve kamyonlar da dahil yeni ağır vasıtalara yönelik karbon emisyonu düşürme hedefleri yükseltilecek.

Ağır vasıtaların emisyonları 2019 yılı değerlerine kıyasla 2030'da yüzde 45, 2035'te yüzde 65 düşürülecek. 2040'tan itibaren satılacak yeni kamyon ve otobüs gibi çeşitli ağır vasıtaların emisyonları ise yüzde 90 düşük olacak.

Avrupa ülkelerinde şehir içlerinde faaliyet gösteren otobüslerin de 2035'ten itibaren sıfır emisyonlu olması gerekecek.

Yeni kurallar bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Etiketler : karbon azaltımı 2040 karbon hedefi AB
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