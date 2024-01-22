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22 Ocak 2024 Pazartesi 13:38:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 13:38:00

AB: İsrail'in çözümü nedir, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olduğu açıklamasına cevaben "Çözüm nedir? Hepsini öldürmek mi?" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının Orta Doğu'da iki devletli çözümü ele alacakları toplantının girişinde basına yaptığı açıklamada, "iki devletli çözümde" ısrarcı olunması gerektiğini, başka alternatif bulunmadığını vurguladı.

Gazze'de her geçen gün kötüleşen insani duruma işaret eden Borrell, "Gazze'de insani durum daha kötü olamazdı. Durumun ne kadar kötü olduğunu açıklayacak hiçbir kelime yok. Yüz binlerce insanın barınacak yeri, yiyeceği, ilacı yok ve bombaların altındalar." şeklinde konuştu.

Gazze'de her gün öldürülen sivil sayısının çok yüksek olduğunu vurgulayan Borrell, "(Dışişleri bakanları) çok fazla sivil kurban olduğunu kabul ediyor ama sayı ne zaman (saldırıların durdurulması için) yeterli olacak?" ifadesini kullandı.

Borrell, İsrail'in Hamas'ı "yok etme" yönteminin doğru bir yol olmadığını, uyguladığı yöntemle "nesiller boyu devam edecek nefret tohumları ektiğini" kaydetti.

AB dışişleri bakanları toplantısının ana gündemi olan "iki devletli çözüm" hakkında da değerlendirmelerde bulunan Borrell, "Şu andan itibaren barış sürecinden bahsetmeyi bırakarak iki devletli çözüm hakkında daha somut konuşmaya başlamalıyız çünkü barış, ne tür bir barıştan bahsettiğinize bağlı olarak pek çok farklı boyutta olabilir." dedi.

Borrell, "iki devletli çözüme" İsrail'in karşı olmasını "kabul edilemez" bulan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile aynı fikirde olduğunu kaydederek, "Çözüm nedir? Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi? Halihazırda 25 bin kişiye yapılan gibi mi? Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk." değerlendirmesinde bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, iki devletli çözümde ilerleme sağlanması için Arap ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Borrell, toplantıda Gazze'ye insani yardım girişinin artırılmasını da görüşeceklerini belirterek, mevcut yardım girişinin Filistinlilerin hayatta kalmasını sağlayacak düzeyde olmadığı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, 20 Ocak'ta, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Forumu'nda İsrail hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesini eleştirerek, "İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözümün kabul edilmemesi ve Filistin halkının devlet olma hakkının inkar edilmesi kabul edilemez. Filistin halkının kendi devletini kurma hakkı herkes tarafından tanınmalıdır." demişti.

Guterres, iki devletli çözümün reddedilmesinin "küresel barış ve güvenlik için büyük tehdit haline gelen çatışmayı süresiz olarak uzatacağı" anlamına geldiğini belirterek, ayrıca kutuplaşmayı şiddetlendireceği ve her yerde aşırılık yanlılarını cesaretlendireceğini belirtmişti.

Orta Doğu'da iki devletli çözüm gündemiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan mevkidaşları ve Arap Birliği Genel Sekreteri ile de toplantılar yapacak.

Etiketler : avrupa birliği josep borrell israil gazze filistinli
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