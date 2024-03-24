AB, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koymasını kınadı

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Filistin topraklarında 800 hektardan fazla arazinin 'devlet arazisi' ilan edildiği yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bunun, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1994 yılında Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasından bu yana el konulan en büyük arazi olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerleşimler, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir. Bu haftaki AB zirvesinde AB liderleri, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri daha da genişletme yönündeki kararlarını kınadı ve İsrail'i bu kararları geri almaya çağırdı."

Açıklamada ayrıca AB'nin Hamas'ı da en güçlü şekilde kınayarak, yaptırımlar ve diğer tedbirlerle Hamas'la sözlü ve fiili mücadelede kararlı olduğu bildirildi.