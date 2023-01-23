VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"
Hollanda'da bankalar dijitalleşme nedeniyle şube kapatıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
AB'nin doğal gaza tavan fiyat girişimi piyasaları etkilemedi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması
ABD ordusu: Rusya, Ukrayna cephe hattına on binlerce yeni asker getirdi
Wagner'in üst düzey üyesi, sığınmak istediği Norveç'te gözaltına alındı
DSÖ'den 2023'te acil durumdakilere yardım için 2,54 milyar dolarlık destek çağrısı
Macaristan Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor
ABD'de Demokrat Milletvekili Clark'ın kızı tutuklandı
Balyoz Planı davası karar için ertelendi
Lavrov: Batı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı hibrit değil gerçek savaşa girdi
Polonya ve Litvanya liderlerinden Ukrayna'ya silah sağlanması çağrısı
AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Başkan Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük
Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak
73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak
23 Ocak 2023 Pazartesi 20:41:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 20:41:00

AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği ülkeleri, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahaledeki rolleri nedeniyle İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırımların İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında İran Gençlik ve Spor Bakanı Seyid Hamid Hazaveh Seccadi, bazı milletvekilleri, bazı illerin valileri, devlet medyasının çalışanları ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı üst düzey yetkilileri bulunuyor.

Listede İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkenin bazı bölgelerindeki birimleriyle İran Özel Polis Kuvvetleri ve güvenlik hizmeti veren bazı şirketler de yer alıyor.

Son yaptırımlarla birlikte AB'nin kısıtlayıcı tedbir uyguladığı İranlı kişi sayısı 164, kuruluş sayısı 31'e çıktı.

Yaptırımlar AB'ye seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve bu kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasından oluşuyor. Ayrıca halka baskı aracı olarak kullanılabilecek bazı malzemelerin ve takip cihazlarının da İran'a satışı yasaklanıyor.

Etiketler : Avrupa Birliği İran Mahsa Emini
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Bitişleri kutlamayı seviyorum

Bitişleri kutlamayı seviyorum
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli
Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
Viran düeti

Viran düeti
Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi

Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX