AB insani yardımların sağlanmasını kolaylaştırmak için yaptırımlara muafiyet getiriyor

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım rejimlerinde varlıkların dondurulması önlemlerine muafiyet sağlayan 2664 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı göz önünde bulundurularak, kısıtlayıcı önlemlere ilişkin bazı düzenlemelerin değiştirilmesine karar verildi.

BM programları ve BM insani müdahale planlarına katılan sivil toplum kuruluşları (STK) da dahil olmak üzere belirli insani yardım aktörü kategorileri, insani yardım amacıyla önceden herhangi bir izin almaksızın yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlarla işlem yapabilecek.

Karar, BM'nin yaptırım rejimlerinden AB tarafından kabul edilen 14'üne uygulanacak.

Açıklamada ayrıca "AB yaptırımları, insani yardımın ulaştırılmasına engel değil. AB'nin yaptırımların insani faaliyetler üzerindeki istenmeyen olumsuz sonuçlarından kaçınma kararlılığını ve AB'nin yaptırım politikasında uluslararası hukuka tam bağlılığa verdiği önemi göstermektedir." denildi.

AB daha önce de Suriye'ye insani yardımların hızlı ulaştırılabilmesi için insani yardım kuruluşlarının AB üye ülkelerinin ulusal yetkili makamlarından önceden izin alması gerekliliğinin kaldırıldığını duyurmuştu.

AB, özellikle Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımların 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye yapılacak insani yardımlara engel olacağıyla ilgili eleştirilere hedef oluyor.