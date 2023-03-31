VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Çin'in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planında uygulanabilir olmayan maddeler var"
Terör örgütüne katılım için HDP binasında 'ikna eğitimi' almışlar
AB insani yardımların sağlanmasını kolaylaştırmak için yaptırımlara muafiyet getiriyor
"Amacımız 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Artık Türkiye ayağa kalkıyor
"Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız"
31 Mart 2023 Cuma 17:39:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 17:39:00

AB insani yardımların sağlanmasını kolaylaştırmak için yaptırımlara muafiyet getiriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) yaptırım uyguladığı ülkelerde insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için yaptırımlara muafiyet getirme kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım rejimlerinde varlıkların dondurulması önlemlerine muafiyet sağlayan 2664 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı göz önünde bulundurularak, kısıtlayıcı önlemlere ilişkin bazı düzenlemelerin değiştirilmesine karar verildi.

BM programları ve BM insani müdahale planlarına katılan sivil toplum kuruluşları (STK) da dahil olmak üzere belirli insani yardım aktörü kategorileri, insani yardım amacıyla önceden herhangi bir izin almaksızın yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşlarla işlem yapabilecek.

Karar, BM'nin yaptırım rejimlerinden AB tarafından kabul edilen 14'üne uygulanacak.

Açıklamada ayrıca "AB yaptırımları, insani yardımın ulaştırılmasına engel değil. AB'nin yaptırımların insani faaliyetler üzerindeki istenmeyen olumsuz sonuçlarından kaçınma kararlılığını ve AB'nin yaptırım politikasında uluslararası hukuka tam bağlılığa verdiği önemi göstermektedir." denildi.

AB daha önce de Suriye'ye insani yardımların hızlı ulaştırılabilmesi için insani yardım kuruluşlarının AB üye ülkelerinin ulusal yetkili makamlarından önceden izin alması gerekliliğinin kaldırıldığını duyurmuştu.

AB, özellikle Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımların 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye yapılacak insani yardımlara engel olacağıyla ilgili eleştirilere hedef oluyor.

Etiketler : avrupa birliği insani yardım yaptırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX