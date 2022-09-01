VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TFF binasına silahlı saldırı
AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklama yapıyor
Başkan Erdoğan'dan AHİM'e tepki: Kararları adil değil, siyasi
Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasının taslak metnini hazırlama sürecine giriyor
Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede durum 'zor'
Turuncu listeye bir çizik daha!
"Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman ile yolları ayırdı
Rusya: Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgedeki durum "zor"
"Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır"
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet süresini uzattı
Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi için yapılan itiraz reddedildi
Anket: İngiltere'de etnik azınlıklar yüksek düzeyde "kurumsal ırkçılığa" maruz kalıyor
Kütahya'da selden etkilenen köylerde vatandaşların zararı karşılanacak
Avrupalı gençler 26,5 yaşında ailelerinden ayrı ev kuruyor
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi
"Küresel ölçekte bir gıda krizi engellendi"
AB ilaç düzenleyicisinden varyantlara uyumlu Kovid-19 aşılarına yeşil ışık
Sıcak havalar hamilelikte fazla kilo alan anne adaylarını daha çok etkiliyor
İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 10 arttı
Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere ''sınava girmeyin'' provokasyonu
Yargıtay Başkanı Akarca: Türk yargısı Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyar...
01 Eylül 2022 Perşembe 16:27:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 16:27:00

AB ilaç düzenleyicisinden varyantlara uyumlu Kovid-19 aşılarına yeşil ışık

ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen Kovid-19 aşılarının AB içinde kullanılabileceğine karar verdi.

EMA'dan yapılan açıklamada, takviye dozu olarak kullanılabilecek aşıların 12 yaş ve üzerindeki kişilerin "Omicron BA.1" varyantına karşı korunması amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, mRNA teknolojisiyle geliştirilmiş ve virüslere adapte edilmiş aşıların Kovid-19 hastalığına karşı daha geniş koruma sağladığı, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen yeni aşıların BA.1 varyantına karşı önceki aşılardan daha etkili bağışıklık tepkisi sağlayabildiği kaydedildi.

Aşıların yan etkilerinin de önceki orijinal aşılarla benzerlik gösterdiği ve kısa sürede ortadan kalktığı ifade edildi.

Her iki firmanın orijinal Kovid-19 aşılarının da hala hastalığı ağır geçirmeyi, hastaneye kaldırılmayı ve ölümleri engellemede etkili olduğu, bunların özellikle ilk kez aşılanacaklar için aşı kampanyalarında kullanılmaya devam edeceği vurgulandı.

EMA'nın ayrıca Omicron BA.4 ve BA.5 gibi diğer varyantlara uyumlu olacak şekilde geliştirilen başka aşılarla ilgili incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB komisyonu onay veriyor. EMA'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.

Etiketler : avrupa birliği ilaç aşı kovid19
Boğaz'da ışıklı nostalji

Boğaz'da ışıklı nostalji
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı
Bir gün gecikmeli sahne

Bir gün gecikmeli sahne
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek
Eleştirilere ‘derin' yanıt

Eleştirilere ‘derin' yanıt
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Derya'nın minik misafiri

Derya'nın minik misafiri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes