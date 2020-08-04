AB, Hong Kong'da seçimlerin ertelenmesine tepkili

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04 Ağustos 2020 Salı 12:25:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 12:25:00

AB, Hong Kong'da Yasama Konseyi seçiminin ertelenmesine tepkili

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Avrupa Birliği tarafından Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi kararının gözden geçirilmesi istendi.

Avrupa Birliği (AB), Hong Kong'da Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesi kararının demokratik haklar ve özgürlüklerin uygulanmasında soru işaretlerine yol açacağını belirterek, kararın gözden geçirilmesini istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yasama Konseyi seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış gerekçesiyle bir yıl ertelenmesine ilişkin AB adına açıklama yaptı.

Borrell, AB'nin Hong Kong'daki durumu yakından izlediği ve Yasama Konseyi seçimlerinin, Hong Kong Temel Yasası'nda belirtildiği gibi demokratik haklar ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir ortamda yapılmasının önemine işaret etti.

Temsilci Borrell, acil durum dönemi yetkilerine başvurarak seçimlerin bir yıl ertelenmesinin, Konseyin demokratik yetkisinin yenilenmesini geciktireceği ve "Hong Kong Temel Yasası'nda garanti altına alınan demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanmasının sorgulanmasına yol açacağını" belirtti.

Daha önce seçilmiş demokrasi yanlısı mevcut milletvekillerinin seçimlerden men edilmesinin de Hong Kong'un uluslararası alandaki "özgür ve açık toplum" şöhretini zayıflattığını kaydeden Borrell, "Hong Kong'da vatandaşlık haklarıyla siyasi hakların korunması, AB'nin desteklediği 'Tek Ülke İki Sistem' prensibinin temel parçasıdır. AB Hong Kong makamlarına bu kararlarını gözden geçirme çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 yıl erteleneceği bildirilmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, seçimleri ertelemek için acil durum yönetmeliğine başvurulacağını aktararak, hükümetin seçimlerin 5 Eylül 2021'de yapılması yönündeki kararını Çin hükümetinin de desteklediğini söylemişti.

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