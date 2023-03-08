AB heyeti Yunanistan'a "şeffaflığa yönelik inisiyatiflerin artırılması" çağrısı yaptı

Hafta başında Yunanistan'a gelen heyet, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazetecilerle temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Heyet Başkanı Sophie in't Veld, burada yaptığı açıklamada, geçen hafta Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için Yunanca taziye mesajı okudu ve AB'nin Yunan halkına desteğini dile getirdi.

Heyetin, tüm AB'de olduğu gibi Yunanistan'da da hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel haklar gibi konularda incelemeler yapmak üzere bulunduğunu belirten Veld, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabine üyeleri ve emniyet teşkilatının temsilcileri gibi yetkililerin heyetle görüşmeye müsait olmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Veld, "Yunanistan katı bir kurumsal ve yasal çerçeveye, aktif bir sivil toplum ve bağımsız medyaya sahip olmasına rağmen heyet, hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda ciddi tehditler olduğunu not ediyor. Demokrasi için gerekli kontrol ve denge mekanizması ağır baskı altında." değerlendirmesini yaptı.

Sophie in't Veld, gazetecilerin, fiziksel tehdit, sözlü saldırı ve casus yazılım programı kullanımıyla özel alanlarına müdahaleyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Medya kuruluşlarının küçük bir oligark gruba ait olması, medya özgürlüğü ve çoğulculuğunu negatif etkiliyor." dedi.

Veld, ülke dış sınırında ve içinde geri itmelerin, şiddetin, keyfi gözaltıların ve eşyalarına el konulmasının da dahil olduğu göçmenlere yönelik belli davranış biçimlerinin rahatsız edici olduğunu belirterek "STK kuruluşlarının ve gazetecilerin göç sorununa ilişkin rapor ve izlenimler üzerindeki kısıtlamalar bir an evvel kaldırılmalıdır. İnsan hakları komisyonunun geri itme raporlama mekanizması gibi şeffaflığa katkıda bulunan tüm inisiyatifler benimsenmeli ve artırılmalıdır." diye konuştu.

DİNLEME SKANDALI



Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator"un tespit edilmesinin ardından Yunanistan'da gündeme gelen "dinleme skandalı", ülkedeki basın özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği iddia edilmişti.

GERİ İTMELER



Yunanistan sahil güvenliği ve Frontex'in dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den itibaren uluslararası basında yer almış ve bu haberlerde sık sık Yunan sahil güvenlik botlarının, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelleyip, zarar verip hatta batırırken Frontex'in olanlara göz yumduğu ileri sürülmüştü.

Frontex'in üst düzey yetkililerinin, muhtemel insan hakları ihlalleri vakalarını, kurumun temel haklardan sorumlu görevlilerinden sakladığına ilişkin bir raporun Avrupa basınına sızmasının ardından Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Nisan 2022'de görevinden istifa etmişti.