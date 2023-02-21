AB: Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ediyoruz
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ettiğini ve Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.
Borrell, Twitter hesabından Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.
"Türkiye'de Hatay'da depremin tekrar meydana geldiği, etkilenen ailelerin acılarını ve yıkımlarını artıran durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu zor günlerde Türkiye'nin yanındayız." mesajını paylaştı.
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