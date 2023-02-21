AB: Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ediyoruz

Borrell, Twitter hesabından Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye'de Hatay'da depremin tekrar meydana geldiği, etkilenen ailelerin acılarını ve yıkımlarını artıran durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu zor günlerde Türkiye'nin yanındayız." mesajını paylaştı.